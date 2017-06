Mainz (ots) - Woche 25/17 Mittwoch, 21.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.20 Gefährliche Natur Eis Großbritannien 2016



6.05 Die Entstehung der Erde Geburt aus Sternenstaub



6.50 Die Entstehung der Erde Der Vulkan von Krakatau



7.35 Inside the Factory: Cornflakes & Co vom Fließband Großbritannien 2016



8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.20 Essen vom Fließband In der Schokoladenfabrik



9.05 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co. Deutschland 2017



9.50 ZDFzeit Der große Warentest Wie gut sind Fahrrad, Grill & Mückenschutz? Deutschland 2017



10.35 ZDFzeit Das Lidl-Imperium Der Discounter im Qualitäts-Check Deutschland 2017



11.20 ZDFzeit Ikea, Roller & Co. Wer ist der beste Möbel-Discounter? Deutschland 2017



12.05 So schmeckt die Zukunft Lebensmittel aus dem Labor



12.45 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Kupferrolle vom Toten Meer Großbritannien 2016



13.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Pyramidenstadt Großbritannien 2016



14.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorene Stadt der Pharaonen Großbritannien 2016



( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach Atlantis Großbritannien 2016



16.35 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Operation Piramesse - Ramses verschollene Megacity



17.20 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Brennpunkt Hattusa - Machtzentrale der Hethiter



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 21.45 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Im Angesicht der Gefahr



( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen )



Beginnzeitkorrektur beachten: 0.40 Mysterien des Weltalls Sind Roboter unsere Zukunft? Mit Morgan Freeman USA 2013 ( weiterer Ablauf ab 1.20 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 3.35 Mysterien des Weltalls Das Gottesteilchen Mit Morgan Freeman USA 2013



4.20 Mysterien des Weltalls Am Anbeginn der Zeit Mit Morgan Freeman USA 2010



