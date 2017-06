Kaufangebot für alle Aktionäre der Linde Holding Biel/Bienne AG: Swiss Medical Network SA erhöht ihr Angebot in bar auf CHF 3'100 infolge der Erhöhung des Gegenangebots von Hirslanden

MEDIENMITTEILUNG

Kaufangebot für alle Aktionäre der Linde Holding Biel/Bienne AG: Swiss Medical Network SA erhöht ihr Angebot in bar auf CHF 3'100 infolge der Erhöhung des Gegenangebots von Hirslanden.

Der Preis von CHF 3'200 in Aktien von AEVIS wird beibehalten, während das alternative Kaufangebot in bar auf CHF 3'100 erhöht wird, damit die Ärzte ihre Wahl nicht basierend auf finanziellen Überlegungen treffen müssen. Kommt das Angebot von Swiss Medical Network bis zum Ablauf der Angebotsfrist zustande, erhalten alle Aktionäre, welche das Angebot noch nicht angenommen haben, eine Frist von 20 Tagen bis am 12. Juli 2017, um das Angebot nachträglich und zu denselben Konditionen anzunehmen. Die Aktionäre, welche ihre Aktien bereits an das Angebot von Swiss Medical Network angedient haben oder welche die bisherigen Annahmeformulare für ihre Andienung verwenden, profitieren automatisch von den neuen Konditionen.

Hirslanden hat heute ausserhalb des Prozesses und nach einer Vorabinformation der Ärzte-Aktionäre am Vortag eine Erhöhung ihres Angebots von CHF 3'000 auf CHF 3'100 bekannt gegeben. Swiss Medical Network ist der Auffassung, dass die Aktionäre der Linde Holding Biel/Bienne AG ("Linde Holding") weder aus reinen Preisüberlegungen noch aufgrund taktischer Überlegungen der Bieter so knapp vor Ablauf der Angebotsfrist über die Zukunft ihrer Klinik entscheiden sollten. Um den Aktionären zu ermöglichen, das mit dem Verwaltungsrat von Linde Holding entwickelte medizinische und strategische Projekt zu realisieren, und um aus der Privatklinik Linde die Espace Mittelland-Plattform von Swiss Medical Network zu machen, hat AEVIS VICTORIA SA die Erhöhung des Kaufangebots auf CHF 3'100 in bar kommuniziert. Das Tauschangebot von CHF 3'200 in Aktien von AEVIS (Tauschverhältnis von 55.06 AEVIS-Aktien für eine Aktie von Linde, basierend auf dem Referenzpreis von CHF 58.11) bleibt unverändert. Das Tauschangebot von AEVIS VICTORIA erlaubt es den Ärzte-Aktionären, weiterhin aktiv an der Entwicklung der Gruppe sowie der Privatklinik Linde teilzunehmen und gleichzeitig von der Wertentwicklung der kombinierten Gruppe zu profitieren. Das Angebot in Aktien, welches einen höheren Gegenwert wiederspiegelt, könnte den Aktionären ausserdem steuerliche Vorteile bringen.

Die Angebotsfrist endet wie bisher am 22. Juni 2017. Bei Zustandekommen des Angebots wird den Aktionären, die ihre Aktien noch nicht angedient haben, eine zusätzliche Nachfrist von 20 Tagen bis am 12. Juli 2017 zu den gleichen Bedingungen eingeräumt. Das Angebot von Swiss Medical Network, welches gemeinsam mit dem Verwaltungsrat von Linde Holding Biel/Bienne AG ("Linde Holding") ausgearbeitet wurde, hat zum Ziel, die führende Marktstellung der Privatklinik Linde im Espace Mittelland weiter zu fördern und zu stärken, indem Kompetenzzentren mit anderen Kliniken von Swiss Medical Network entwickelt werden. Die Privatklinik Linde wird die führende Position im Regionalnetzwerk Neuenburg-Bern-Solothurn übernehmen mit der Möglichkeit, dieses auf die Kantone Jura und Freiburg auszudehnen. Im Rahmen des mit dem Verwaltungsrat der Linde Holding abgeschlossenen Rahmenvertrags hat sich Swiss Medical Network sich verpflichtet, mehr als CHF 25 Mio. in die Infrastruktur der Klinik zu investieren, um die Weiterentwicklung des Standortes zu unterstützen. Swiss Medical Network hat sich zudem verpflichtet, keinerlei Handlungen vorzunehmen, welche für die Verkäufer in Bezug auf die indirekte Teilliquidation zu Steuerfolgen führen könnten.

Swiss Medical Network garantiert die Beibehaltung der Unabhängigkeit der Belegärzte sowie deren Einbezug in die Führung der Privatklinik Linde. Bei Zustandekommen des Angebots hat sich der Verwaltungsrat der Linde Holding verpflichtet, die Eintragung von Swiss Medical Network im Aktienregister der Linde Holding vorzunehmen.

Als Teil von Swiss Medical Network könnte die Privatklinik Linde von den Vorzügen einer landesweit aktiven Gruppe profitieren, welche dezentral und föderalistisch organisiert ist und in ihren Kliniken konsequent das Belegarztprinzip anwendet. Dies wird der Privatklinik Linde die Weiterverfolgung ihrer aktuellen Strategie mit einem eigenständigen Verwaltungsrat und mit der aktuellen Geschäftsleitung ermöglichen. Eine Integration der Privatklinik Linde in Swiss Medical Network würde somit die Stabilität und den erfolgreichen Fortbestand der Klinik stärken und sichern sowie ihre regionale Positionierung zum Vorteil ihrer Ärzte, Mitarbeitenden und Patienten weiter optimieren.

Die aktuellen Angebotsdokumente (Angebot und Annahmeformular) sind unter dem folgenden Link verfügbar: http://www.aevis.com/websites/aevis/German/3700/uebrige-informatione n.html?newsID=

Swiss Medical Network ist eine der beiden führenden Privatspitalgruppen der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen des Landes. Die Gruppe umfasst heute 16 Privatspitäler, zählt rund 1'780 Belegärzte und beschäftigt 2'950 Mitarbeitende.

Für weitere Informationen: Medienstelle Swiss Medical Network, +41 (0) 22 366 99 87, media@swissmedical.net Philippe R. Blangey, +41 (0) 43 268 32 35 or +41 (0) 79 785 46 32, prb@dynamicsgroup.ch

Über Swiss Medical Network: Präsent in den drei wichtigsten Sprachregionen der Schweiz ist Swiss Medical Network die zweitgrösste Privatklinikgruppe der Schweiz. Im Zentrum der Wachstumsstrategie steht der Ausbau eines nationalen Netzwerkes durch den Erwerb von Spitäler und deren Restrukturierung. Hauptziel ist es, schweizerischen und ausländischen Patienten eine erstklassige medizinische Betreuung zu bieten. Swiss Medical Network zeichnet sich aus durch die hohe Qualität der Dienstleistungen, exzellente Spital und Hotellerie-Infrastrukturen und angenehmes Ambiente. Swiss Medical Network hat seit der Gründung im Jahr 2002 15 Spitäler erfolgreich integriert und betreibt derzeit 16 private Privatkliniken in der Schweiz.

