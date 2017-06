Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000AKK1 Fremont Petroleum Corp. Ltd. 20.06.2017 AU000000FPL7 Fremont Petroleum Corp. Ltd. 21.06.2017 Tausch 1:1

NL0000292324 NSI N.V. 20.06.2017 NL0012365084 NSI N.V. 21.06.2017 Tausch 8:1