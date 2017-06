Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts032/20.06.2017/16:15) - Der europäische Security-Software-Hersteller ESET ist mit dem deutschen IT-Unternehmen Wortmann AG eine DACH-weite Vertriebspartnerschaft eingegangen. Mit der Distribution von ESET-Produkten und Dienstleistungen verstärkt die Wortmann AG ihr Portfolio an Security-Lösungen. Durch die Partnerschaft gewinnt ESET neue Reseller und zusätzliche Mehrwerte im Bereich Security Services. Die gemeinsame Zusammenarbeit bringt Vorteile für beide Unternehmen: Mit einem starken Security-Partner "Made in EU" bietet die Wortmann AG als einer der größten unabhängigen Hardware-Distributoren und -Hersteller in Europa professionelle Schutzlösungen für Heimanwender und Unternehmensnetzwerke. ESET baut mit der Wortmann AG sein Partnernetzwerk um einen erfahrenen IT-Hersteller und -Dienstleister mit Know-how im Bereich Distribution und Cloud-Services aus. Neben dem Vertrieb von ESET-Lösungen und New-Technologies-Produkten wie Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung wird sich die Zusammenarbeit insbesondere auf den Ausbau von Managed Service Providern (MSP) fokussieren. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem der Top-Security-Anbieter am Markt", sagt Tom Knicker, Abteilungsleiter Einkauf und Aufsichtsratsvorsitzender bei der Wortmann AG. "ESET ist einer der wenigen europäischen Hersteller der Branche, dessen Angebot über klassische Lösungen hinausgeht. Das MSP-Programm von ESET ist eine ideale Ergänzung für uns." Dank ihres eigenen Rechenzentrums TERRA Cloud hat sich die Wortmann AG seit Jahren zu einem starken IT-Dienstleister "Made in Germany" etabliert. Durch die Partnerschaft hat ESET die Möglichkeit, seine MSP-Lösungen als exklusive Service-Pakete über die TERRA Cloud bereitzustellen. "Wir sind sehr stolz, mit der Wortmann AG einen so kompetenten und branchenführenden Partner an unserer Seite zu haben", erklärt Maik Wetzel, Channel Sales Director DACH der ESET Deutschland GmbH. "Das Unternehmen steht als Hersteller für die "deutsche Cloud" und genau darin sehen wir den Mehrwert für unsere neuen wie bestehenden Kunden und Partner, die auch im Bereich MSP durchstarten wollen. Noch stärker als je zuvor setzen Unternehmen auf IT-Services und Produkte aus Deutschland oder Europa, erst recht mit Blick auf das kommende EU-Datenschutzrecht." Über WORTMANN AG Die WORTMANN AG ist mit ca. 650 Mio. Eur Umsatz in 2016 eines der erfolgreichsten unabhängigen deutschen IT-Unternehmen. Als Hersteller, Distributor und Cloud Partner bedient die WORTMANN AG mit ihren mehr als 600 Mitarbeitern über 10000 Fachhändler und Systemhäuser in ganz Europa. Die Marke TERRA, mit ihren PCs, Notebooks, Server, Storage, ThinClients und LCDs wird in Deutschland assembliert und verfügt über ein eigenes Partnerservicenetz sowie ein zentrales Servicecenter am Produktionsstandort. Die WORTMANN AG betreibt zudem ein Rechenzentrum in Deutschland und bietet als Cloud OS Networkpartner von Microsoft Hosting, Housing, IaaS und SaaS Services für den Mittelstand in Deutschland. (Ende) Aussender: FleishmanHillard Germany GmbH Ansprechpartner: Westphal Tel.: +49 (0) 89 230 31 692 E-Mail: eset-pr@fleishmaneuorpe.com Website: www.fleishman.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170620032

