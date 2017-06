Von Markus Fugmann

Kennen Sie jemand, der derzeit keine Immobilie kaufen will? Ich nicht, mit Ausnahme derer, die schon eine haben, aber der Trend geht auch hier zur Zweitimmobilie (bei denjenigen, die sich das leisten können). Man kann daher von einer Nachfrage-Blase sprechen: die Kredite sind günstig, also wollen alle kaufen. Das ist wie bei Media Markt: was nützt es mir, wenn ich den Computer für (angeblich) 0%-Finanzierung kaufen kann, wenn der Computer viel zu teuer ist? Und in einigen Großstädten werden extreme teure, überteuerte Computer verkauft, um einmal im Bild zu bleiben.

Das ist auch den deutschen Aufsichtsbehörden bewusst, weshalb man jetzt aktiv eingreifen will bzw. die Möglichkeit dazu geschaffen hat. Das bedeutet konkret: wenn Sie einen Immobilienkredit wollen, entscheidet im Endeffekt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), ob Sie ihn auch bekommen. Indirekt zumindest.

Denn die Bafin hat nun weitreichende Kompetenzen gegenüber den Banken zugesprochen bekommen. Und das liest sich auf der Homepage der Bafin dann so:

"Mit dem kürzlich beschlossenen Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz hat die BaFin zusätzliche Befugnisse erhalten, um Stabilitätsrisiken aus Immobilienfinanzierungen besser begegnen zu können. Durch den neuen § 48u Kreditwesengesetz (KWG) hat sie nun die Möglichkeit, das Neugeschäft zielgerichteter zu steuern, indem sie bei Bedarf den Fremdfinanzierungsanteil eines Immobilienkaufs begrenzen kann. Darüber hinaus kann sie Vorgaben zur Rückzahlung von Krediten machen und so vorschreiben, in welcher Höhe ein Darlehen in einem bestimmten Zeitraum mindestens zu tilgen ist (Amortisationsanforderung)."

Das heißt konkret: die Bafin kann darüber entscheiden, wie viel Eigenkapital Sie mindestens haben müssen, um einen Immobilienkredit zu bekommen. Und es heißt weiter: die Bafin kann entscheiden, in welcher Laufzeit Sie den Kredit getilgt haben müssen.

Und das ist, um es einmal etwas blumig zu formulieren, ziemlich revolutionär! Daher schreibt die Bafin selbst:

"Die neuen Kompetenzen sind in der deutschen Bankenaufsicht ein Novum, weil sie nicht am Eigenkapital der Banken anknüpfen, sondern direkt das individuelle Kreditverhältnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...