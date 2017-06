Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--"Wie gewonnen, so zerronnen", hieß es am Dienstag an den europäischen Aktienbörsen. Nach Kursgewinnen im frühen Geschäft drehte der Euro-Stoxx-50 ins Minus, belastet von fallenden Ölpreisen verlor der Leitindex 0,5 Prozent auf 3.561 Punkte. Ähnlich erging es dem DAX, der um 0,6 Prozent auf 12.815 Punkte fiel, nachdem er zum Handelsbeginn noch einen neuen Rekordstand bei 12.952 Punkten markiert hatte.

Der Index der Öl- und Gaswerte in der europäischen Stoxx-Index-Welt fiel um 2,2 Prozent, der Index der Rohstoff-Aktien sogar um 3,1 Prozent. Der DAX gilt zwar als wenig abhängig von Rohstoff- oder Ölaktien. "Der Ölpreisrückgang weckt aber Erinnerungen an das vergangene Jahr", sagte ein Händler. Da hatten die großen Investment-Vehikel der Ölförderländer zeitweise weltweit Aktien auf den Markt geschmissen, um damit Löcher in den Staatshaushalten zu stopfen.

Der Preis für ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent fiel am späten Nachmittag um 3 Prozent und wurde mit 45,50 Dollar auf dem bisher niedrigsten Stand in diesem Jahr gehandelt. Neben der zunehmenden Förderung in Nigeria und in Libyen drückten auch die sinkenden Grenzkosten für die Ölschieferförderung in den USA auf die Ölpreise. In den vergangenen vier Jahren seien sie aufgrund technologischer Fortschritte von 80 auf 40 Dollar je Barrel gefallen, hieß es in einer Einschätzung der Analysten von Sal. Oppenheim.

Daneben belasteten die hohen Lagerbestände die Preisbildung. Außerdem fehle das Vertrauen der Marktteilnehmer in die Förderdisziplin der Produzenten, so Sal. Oppenheim.

Nahrungsmittelaktien gefragt

Ein nennenswertes Plus wies schließlich nur noch der Index der Nahrungsmittelaktien auf, er stieg um 0,5 Prozent. Danone gewannen 1,4 Prozent. Händler verwiesen auf eine Analyse von Exane. Das Haus halte eine Übernahme von Danone durch Kraft oder die US-Konzerne Pepsi und Coca Cola für möglich. Allerdings billige Exane einer Übernahme lediglich eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent zu. Nestle stiegen um 0,7 Prozent.

Saint Laurent treibt Kering

In Frankreich stiegen Kering - die ehemalige Pinault Printemps - um 1,1 Prozent. Die Anleger reagierten positiv auf den Investorentag von Kering. Bei diesem stand die Entwicklung bei der Tochter Saint Laurent (SL) im Blick. Wie Kering am Vorabend mitgeteilt hat, strebt der Konzern ein mittelfristiges Umsatzziel bei SL von 2 Milliarden Euro und ein langfristiges Ziel von 3 Milliarden Euro an. Langfristig soll die EBIT-Marge auf 27 Prozent steigen. Ein Analyst sprach von ehrgeizigen, aber erreichbaren Zielen. Beim Margen-Ziel sieht der Experte sogar noch Aufwärtspotenzial. Bei Hermes und Gucci läge diese bei über 30 Prozent. Dies sollte auch SL gelingen angesichts eines vergleichbaren Produktmix.

Prosieben mit Etraveli-Verkauf gesucht

Gewinner Nummer eins im DAX waren Eon, die um 1 Prozent stiegen. Wie bereits am Montag tauschten Marktteilnehmer RWE-Aktien gegen Eon, weil RWE in diesem Jahr bereits um etwa 60 Prozent gestiegen sind, Eon aber nur etwa halb so stark. RWE fielen um 1,5 Prozent.

Prosieben zogen um 0,4 Prozent an. Angetrieben wurde der Kurs vom Verkauf des Online-Reisebüros Etraveli für rund 500 Millionen Euro. Käufer ist die Private-Equity-Gesellschaft CVC Capital Partners. Im Handel hieß es zu der Transaktion, Prosieben sei mit dem Verkauf endlich ein erfolgreicher Deal gelungen. Zudem liege der erzielte Preis leicht oberhalb der Erwartung der Jefferies-Analysten.

Mit einem Plus von 3,8 Prozent waren Osram Spitzenreiter im MDAX. Händler sprachen von Fonds-Käufen, nachdem die Analysten des Bankhauses Lampe die Aktien auf die Kaufliste genommen haben. In der zweiten Reihe waren aber auch andere konjunkturabhängige Aktien gefragt. Kion gewannen 1,3 Prozent. Auch Duerr und Wacker Chemie waren gesucht.

Rocket stark im Plus - Nachfrage nach Delivery Hero gut

Rocket Internet zogen um 5 Prozent an. Händler verwiesen auf den Börsengang der Beteiligung Delivery Hero: "Die Nachfrage nach dem IPO ist sehr gut", so eine mit dem Börsengang von Delivery Hero vertraute Person. Die Bücher seien bereits um 10 Uhr MESZ gefüllt gewesen, nachdem sie am Morgen erst geöffnet worden waren. Die Preisspanne für den Börsengang liegt bei 22,00 bis 25,50 Euro. Erste Kurse im Grauen Markt lagen bei knapp 29 Euro.

Adler Real Estate fielen nach der Ausgabe von Gratisaktien um 7,2 Prozent und damit weniger stark als der Abschlag von gut 9 Prozent, der rechnerisch neutral gewesen wäre. Das Minus von 49 Prozent bei Leifheit entsprach in etwa dem Split im Verhältnis zwei neue Titel statt einer alten Aktie.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.560,66 -18,92 -0,5% +8,2% Stoxx-50 3.200,19 -22,90 -0,7% +6,3% Stoxx-600 389,21 -2,73 -0,7% +7,7% XETRA-DAX 12.814,79 -74,16 -0,6% +11,6% FTSE-100 London 7.472,71 -51,10 -0,7% +4,6% CAC-40 Paris 5.293,65 -17,06 -0,3% +8,9% AEX Amsterdam 520,88 -4,98 -0,9% +7,8% ATHEX-20 Athen 2.188,07 +15,82 +0,7% +25,7% BEL-20 Bruessel 3.910,20 -25,07 -0,6% +8,4% BUX Budapest 35.989,69 +41,28 +0,1% +12,5% OMXH-25 Helsinki 4.110,82 -28,99 -0,7% +11,7% ISE NAT. 30 Istanbul 121.764,35 -219,69 -0,2% +27,5% OMXC-20 Kopenhagen 1.016,74 -3,20 -0,3% +15,0% PSI 20 Lissabon 5.330,60 -32,55 -0,6% +13,2% IBEX-35 Madrid 10.746,10 -102,80 -0,9% +14,9% FTSE-MIB Mailand 20.810,02 -204,23 -1,0% +8,2% RTS Moskau 981,03 -17,31 -1,7% -14,9% OBX Oslo 630,73 -2,00 -0,3% +2,1% PX-GLOB Prag 1.312,06 -7,40 -0,6% +9,5% OMXS-30 Stockholm 1.647,67 -5,73 -0,3% +8,6% WIG-20 Warschau 2.302,83 -31,44 -1,3% +18,2% ATX Wien 3.098,12 -53,54 -1,7% +18,3% SMI Zuerich 9.023,55 -6,75 -0,1% +9,8% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.33 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1126 -0,33% 1,1163 1,1166 +5,8% EUR/JPY 124,14 -0,32% 124,54 124,29 +1,0% EUR/CHF 1,0860 -0,18% 1,0880 1,0877 +1,4% EUR/GBP 0,8814 +0,63% 0,8759 1,1402 +3,4% USD/JPY 111,58 +0,01% 111,57 111,31 -4,5% GBP/USD 1,2623 -0,95% 1,2744 1,2733 +2,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,01 44,2 -2,7% -1,19 -24,2% Brent/ICE 45,79 46,91 -2,4% -1,12 -22,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.243,53 1.243,20 +0,0% +0,33 +8,0% Silber (Spot) 16,47 16,51 -0,3% -0,04 +3,4% Platin (Spot) 923,95 927,00 -0,3% -3,05 +2,3% Kupfer-Future 2,55 2,59 -1,5% -0,04 +1,3% ===

