Was & Wie?Bee Vectoring Technologies (BVT), eine Firma die sich verpflichtet nachhaltige Lösungen zur Landwirtschaft beizutragen gegen die Bekämpfung von Pestiziden und Pflanzenkrankheiten. BVT setzt dabei als Pionier in diesem Feld auf Bienen, welche in ihren Bienenstock in Kontakt mit dem Pflanzenschutzmittel (in Form von Puder) und dann wie gewohnt die Pflanzen auf dem Feld bestäuben. Auf diesem Wege können unterschiedlichste Bio-Kontrollstoffe in den Bienenstock gegeben und durch die Biene verteilt werden. Das System ist laut BVT (effektiv, effizient und anpassbar). Das eingesetzte BVT-Pulver ist dabei nicht genetisch verändert und besteht aus einem Pils der zur Stärkung der Plfanze und einer höheren Produktivität führen soll. Dieser ist auch sicher für Pflanzen und Tiere. Für mehr Informationen hier.Im Vergleich zu Spriz-Pesitiziden, ist die Methode von BVT nachhaltig und genau. Es wird Beispielsweise von dem Mittel nichts "vergeudend"...

