FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom trennt sich von ihrer Beteiligung an der Scout24 AG. Insgesamt 10 Millionen Aktien will der DAX-Konzern platzieren, wie die Bonner mitteilten. Zum aktuellen Börsenkurs hat das Aktienpaket einen Wert von 330 Millionen Euro.

Die Telekom ist derzeit noch mit 9,3 an dem Betreiber von Online-Marktplätzen beteiligt. Platziert werden sollen die Aktien in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren an institutionelle Anleger. Die Transaktion wird von den Banken Barclays und Morgan Stanley begleitet. Einige Aufsichtsräte und Teile des Managements wollen ihrerseits ebenfalls Aktien verkaufen. Diese summieren sich auf 0,3 Prozent des Grundkapitals. Scout24-Chef Greg Ellis und Finanzvorstand Christian Gisy verkaufen aber keine Aktien.

Scout24 gehörte seit 2004 zum Telekomkonzern. Das Unternehmen stieg dann aber schrittweise aus.

June 20, 2017 13:39 ET (17:39 GMT)

