Regensburg (ots) - Dem Getränkemaschinen-Riesen kommt entgegen, dass sich die Welt auf ihn zu entwickelt. Stark wachsende Mittelschichten weltweit, die vor allem in Städten leben, dürsten vor allem nach abgepackten Lebensmitteln und Getränken. Die globale Bevölkerung wächst, was zusätzlich die Nachfrage erhöht. Also alles ganz einfach? Nicht ganz. Denn die Einkaufsmacht bei wenigen Riesen wie Coca-Cola oder Anheuser-Busch InBev erschwert das Geschäft ebenso wie von Nationalismen und Protektionismus besoffene Nationen. Zudem wirken nicht alle Krones-Segmente kerngesund - die Getränkeproduktion/Prozesstechnik etwa schafft es gerade mal, überhaupt einen kleinen Gewinn zu schreiben. Ein Selbstläufer ist selbst eine Krones AG nicht.



