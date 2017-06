BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom versilbert ihren kompletten Anteil am Onlineplattform-Betreiber Scout 24 . Die bis zu zehn Millionen Aktien entsprechend der gesamten Beteiligung von 9,3 Prozent würden institutionellen Investoren angeboten, teilte der Telekommunikationskonzern am Dienstagabend mit. Händlern zufolge könnten die Papiere für 32,00 bis 32,20 Euro je Stück losgeschlagen werden. Am oberen Ende der Spanne würde die Telekom durch den Verkauf also gut 300 Millionen Euro einstreichen./he/mis

ISIN DE0005557508 DE000A12DM80

AXC0260 2017-06-20/21:33