FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Dienstagabend von einer Fülle an handelbaren Meldungen gesprochen. So wurden Deutsche Telekom 1,0 Prozent fester gestellt. Das Handelsblatt hatte am Abend berichtet, dass ein Verkauf der US-Tochter T-Mobile US offenbar vom Tisch sei: Stattdessen bereite der Bonner Konzern eine Fusion mit Wettbewerber Sprint vor.

Dass sich die Telekom von ihrer Beteiligung an der Scout24 AG trennt, belastete den Kurs des Online-Marktplatzes. Insgesamt 10 Millionen Aktien will der DAX-Konzern platzieren. Einige Aufsichtsräte und Teile des Managements wollen ihrerseits ebenfalls Aktien verkaufen. Scout24 wurden 4,5 Prozent schwächer getaxt. Grand City Properties wurden 1,5 Prozent niedriger gestellt. Der Immobilienkonzern will zur Finanzierung des Wachstums sein Kapital erhöhen.

Positiv nahmen Anleger auf, dass die hochverschuldete Fluggesellschaft Air Berlin vorerst doch keine Anträge auf staatliche Bürgschaften stellen will. Das Papier wurde in der Folge 1,5 Prozent höher getaxt. Die Unternehmen Hella KGaA Hueck & Co und ZF Friedrichshafen AG werden auf dem Gebiet der Sensortechnologie künftig zusammenarbeiten. Dieser Umstand verhalf Hella-Titeln zu einem Aufschlag von 0,5 Prozent.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.811 12.815 -0,03% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

June 20, 2017 16:38 ET (20:38 GMT)

