Ravensburg (ots) - Wenn es um gleiche Rechte für Schwule und Lesben geht, tauchen vor dem inneren Auge vieler Menschen schrille Bilder vom Christopher Street Day auf, von lauten und bunten Paraden. Doch darum geht es nicht.



Es geht um das kleine und große Glück von Menschen, die gleichgeschlechtliche Partner lieben, und die, wie der verstorbene Außenminister Guido Westerwelle, ihr Glück so leben wollen wie Heterosexuelle. Die Verantwortung übernehmen wollen, ein Gefühl von Familie und Geborgenheit suchen und als Paar anerkannt werden wollen. Rechtlich und gesellschaftlich. Immer mehr Menschen können das verstehen. Von Irland bis in die USA ist die Ehe für alle längst Realität.



Auch in Deutschland wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis sie rechtlich erlaubt wird. Eine Mehrheit von FDP, SPD, Linken und Grünen ist dafür. Und in der Union bröckelt das Lager der eisernen Gegner bereits. Wenn es auch in dieser Legislaturperiode nicht mehr zur Ehe für alle kommt, in der nächsten könnte sie Realität werden.



