Nachfolgend möchte ich Ihnen 5 Aktien bzw. SmallCaps aus meiner aktuellen Coverage näher vorstellen, die aus meiner Sicht auch auf dem aktuellen Kursniveau weiteres Potenzial bieten. Meine heutige Auswahl reicht dabei von einem IT-Dienstleister der sowohl stark organisch als auch anorganisch wächst, über einen Automobilzulieferer der durch das Thema Leichtbauweise in der Automobilindustrie in den kommenden Jahren stark profitieren sollte bis hin zu einem mobile Advertising Anbieter der sich aktuell im Turnaround befindet und ab kommendem Jahr deutliche Gewinne erzielen sollte.



Alle 5 SmallCaps haben eines gemeinsam - sie haben sich in den vergangenen Monaten bereits sehr gut entwickelt - doch die aktuelle und zukünftige operative Geschäftsentwicklung bietet aus fundamentaler Sicht noch weiteres Kurspotenzial.



Erfahren Sie in meinen bis zu 20 Seiten langen Studien die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Unternehmen, welche Argumente für ein Investment sprechen, wie die aktuelle Bewertung auf Basis meiner Schätzungen ist und welche Potenziale die Aktien auf dem aktuellen Kursniveau noch bieten.



Erfahren Sie mehr zu meinen Top 5 SmallCaps in meinem aktuellen Newsletter: Download