Erfolg im vierten Anlauf: China hat sich mehrfach für die Aufnahme im MSCI-Index für Schwellenländer beworben, nun hat es geklappt. Experten bewerteten die Aufnahme chinesischer Papiere in den Index positiv.

China ist künftig Mitglied in dem vielbeachteten MSCI-Index für Schwellenländer. Der Börsenbetreiber bezieht ab August 222 sogenannte A-Aktien in die Berechnung des 1,5 Billionen Dollar schweren Index mit ein, wie MSCI am Dienstag mitteilte.

Damit ist China die Aufnahme im vierten Anlauf gelungen. In den vergangenen ...

