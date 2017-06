Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DAIMLER - Die lange Zeit umstrittene Ansiedlung einer Batteriemontage im Daimler-Motorenwerk in Untertürkheim nimmt Form an. Daimler plant dafür eine eigene Gesellschaft zu gründen. Die Gesellschaft soll nach Auskunft der Arbeitnehmervertreter aber nicht unter den Tarif fallen. "Wir hätten dann einen nicht tarifgebundenen Betrieb mitten auf unserem Werksgelände", sagte Wolfgang Nieke, Betriebsratschef in Untertürkheim. "Das würde für die Kollegen erhebliche Gehaltseinbußen bedeuten." Der Betriebsrat hat die Mitarbeiter für Donnerstag zu einer außerordentlichen Betriebsversammlung eingeladen, um sie über den Stand der Verhandlungen zu Informieren. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

DEUTSCHE TELEKOM - Ein Verkauf der amerikanischen Telekom-Tochter T-Mobile US ist offenbar vom Tisch: Stattdessen bereitet der Bonner Konzern nach Informationen aus dem Umfeld des Vorstands und des Aufsichtsrats eine Fusion mit dem Wettbewerber Sprint vor. Dabei solle die unternehmerische Führung bei der Telekom liegen. (Handelsblatt S. 1)

AIRBUS - Der Bundesrechnungshof hat dem Bundestag abgeraten, dem Kauf von 13 weiteren Transportfliegern des Typs A400M für die Bundeswehr zuzustimmen. Der Antrag des Verteidigungsministeriums sei nicht ausreichend begründet. Finanzielle Auswirkungen seien nicht vollumfänglich dargelegt, schreiben die Kontrolleure in einem Bericht. Hintergrund ist der Versuch, eine Vereinbarung mit dem Hersteller Airbus wieder rückgängig zu machen, der den direkten Weiterverkauf der bestellten Flieger regelt. (Bild)

REWE - Der scheidende Rewe-Vorstandsvorsitzende Alain Caparros wird zum Bekleidungsspezialisten C&A wechseln. Dort soll er offenbar den vakanten Posten des Europa-Chefs übernehmen. Die Verpflichtung des temperamentvollen Managers wäre für das äußert verschwiegene Familienunternehmen ein Paukenschlag. Nur wenige externe Führungskräfte haben es bei C&A bisher in die vorderste Reihe geschafft. (FAZ S. 17)

OETKER - Der Mischkonzern Oetker will die Reederei Hamburg Süd für 3,7 Milliarden Euro an die Maersk-Gruppe verkaufen. Der Erlös soll in Zukäufe investiert werden, sagte der Vorstandschef Albert Christmann in einem Interview. "Wichtig sind starke Marken im digitalen Umfeld, weil schwache Marken einfach aussortiert werden. Im digitalen Zukunftswettbewerb müssen wir zudem mit neuen Ideen dabei sein." (Handelsblatt S. 14/FAZ S. 26/Börsen-Zeitung S. 10)

RTL - Die Mediengruppe RTL rüstet gegen Amazon und Netflix auf. Der eigene Internetvideodienst bekommt exklusive Inhalte, sagte Anke Schäferkordt, Geschäftsführerin Mediengruppe RTL Deutschland, in einem Interview. Allerdings dauert der Umbau. "Eines unserer Hauptziele ist es, abseits des linearen Fernsehens zu wachsen. Wir prüfen daher, wie wir das Angebot unserer Videoplattform 'TV Now' systematisch erweitern. Unsere Ausgaben für eigenproduzierte Fiktion sind somit auch Investitionen in unser non-lineares Angebot." (FAZ S. 26)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2017 00:33 ET (04:33 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.