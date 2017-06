The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US337932AJ65 FIRSTENERGY 17/47 C BD01 BON USD N

CA XFRA US35906AAK43 FRONTIER COMMUNICTS 2022 BD01 BON USD N

CA XFRA US65412AEK43 NIGERIA, BUND. 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0897427570 SB CAPITAL 13/18 MTN BD01 BON TRY N

CA XFRA XS1313173954 DT.BK.LON. 15(25) MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1576750951 ICICI BK(DB BR.) 17/22MTN BD02 BON USD N

CA 6SAP XFRA XS1637099026 SPAREBK 1 BOLIG.17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1637162246 DH EUROPE FIN. 17/22 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1637162592 DH EUROPE FIN. 17/27 BD02 BON EUR N

CA JUE XFRA AU000000FPL7 FREMONT PETROLEUM CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 2AN XFRA CA02090B1022 ALTERNATE HEALTH CORP. EQ00 EQU EUR N

CA H2FA XFRA DE000A1MMHE3 HELIOCENTRIS EN.SOL.AG NA EQ00 EQU EUR Y

CA CC1 XFRA DE000A2DA414 CONSUS COMM.PTY AG NA ON EQ00 EQU EUR Y

CA NUVA XFRA DE000A2E4MK4 NORATIS AG INH. O.N. EQ00 EQU EUR N

CA N4RN XFRA NL0012365084 NSI N.V. NEW EO 3,68 EQ00 EQU EUR Y