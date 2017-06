FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ENB XFRA CA2935701078 ENSIGN ENERGY SERVICES 0.081 EUR

2AE XFRA CA00762V1094 AECON GRP 0.085 EUR

TJY XFRA BMG3924T1062 GENTING HONG KONG DL -,10 0.009 EUR

PBY XFRA DE0006972508 PUBLITY AG NA O.N. 2.800 EUR

KB1B XFRA US4942741038 KIMBALL INTL B DL-,3125 0.054 EUR

TO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.157 EUR

XT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.036 EUR

S29 XFRA BE0003625366 SAPEC SA 150.000 EUR

8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.087 EUR

1PH XFRA KYG2133W1087 CHINA RES PH.HE.HD-,00025 0.007 EUR