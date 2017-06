FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

YTSN XFRA CH0325814116 KUROS BIOSCI.AG NAM.SF 1

CAR XFRA FR0000120172 CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5

XFRA AU000000AKK1 AUSTIN EXPLORATION LTD

TY2 XFRA FI0009002471 CITYCON OYJ

DVEU XFRA DE000A143TJ9 SS.M.II-FT.RA.E.E.I.P.ADZ

C9CB XFRA AU000000BCL4 BARALABA COAL CO. LTD