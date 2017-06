Medienmitteilung

Zürich, 21. Juni 2017

Züblin Immobilien Holding AG: Generalversammlung genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrates

Anlässlich der gestrigen 28. Generalversammlung haben die Aktionäre der Züblin Immobilien Holding AG, vertreten mit 58.7% des Aktienkapitals, allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Sie genehmigten die Jahresrechnung 2016/17 und erteilten dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung Entlastung. Der in seiner bestehenden Zusammensetzung zur Wiederwahl angetretene Verwaltungsrat wurde für eine weitere einjährige Amtszeit bestätigt; ebenfalls für ein weiteres Jahr wurde Dr. Iosif Bakaleynik als Präsident des Verwaltungsrates wiedergewählt. Als Mitglieder des Vergütungsausschusses haben die Aktionäre Dr. Iosif Bakaleynik, Dr. Wolfgang Zürcher und Dr. Markus Wesnitzer gewählt. Ebenfalls gutgeheissen wurde die beantragte Statutenanpassung hinsichtlich einer Verlängerung des genehmigten Kapitals in Höhe von CHF 37'327'792.50 bis zum 20. Juni 2019. Damit ist der Verwaltungsrat autorisiert, das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 1'659'013 vollständig zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von CHF 22.50 in diesem Zeitraum zu erhöhen. Ebenfalls gutgeheissen haben die Aktionäre die Vergütungen für den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung.

Weitere Informationen

Dr. Iosif Bakaleynik, CEO

Züblin Immobilien Holding AG, Klausstrasse 4, CH-8008 Zürich

Tel. +41 44 206 29 39, (iosif.bakaleynik@zueblin.ch: mailto:iosif.bakaleynik@zueblin.ch)

Zusätzliche Informationen siehe auch (www.zueblin.ch: http://www.zueblin.ch)