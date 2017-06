An der Marke bei 3,00 Euro war erst einmal Schluss für den Kursanstieg bei der Heidelberger Druck Aktie. Die Tageshochs sowohl am Montag (2,995 Euro) als auch am Dienstag (2,98 Euro) lagen unmittelbar an dieser "runden" Kursmarke, an der das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...