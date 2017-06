Nach dem Tod des Studenten Otto Warmbier denkt die US-Regierung über ein Reiseverbot nach Nordkorea nach. Präsident Donald Trump macht das nordkoreanische Regime für den Tod verantwortlich.

Die US-Regierung erwägt nach dem Versterben des aus der nordkoreanischen Haft entlassenen US-Studenten Otto Warmbier ein Reiseverbot nach Nordkorea. Außenminister Rex Tillerson, der die Obrigkeit hat, ein solches Verbot zu unterzeichnen, denke bereits seit April über diesen Schritt nach, sagte ein ranghoher Mitarbeiter des Ministeriums. Eine Umsetzung des Reiseverbot stehe zwar nicht direkt bevor, die Diskussion darüber habe seit dem Tod Warmbiers jedoch an Brisanz gewonnen.

Trump machte "das brutale Regime" in Nordkorea für die schweren Hirnschäden verantwortlich, an denen Warmbier starb. Die Familie des Studenten kündigte nun an, ...

