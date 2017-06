AB1 (VB +2,2%) Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann will keine Bürgschaften mehr, Tagesspiegel AEIAllgeier beschließt Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung DBKDeutsche Bank beginnt mit Verkauf spanischer Tochter, Spanische Zeitung El Confidencial DTE (VB +0,9%) Neue Telekom-Strategie in USA: Tochter T-Mobile US soll nicht mehr verkauft werden, sondern mit Sprint fusionieren, HB, S. 1, 4-5 G24 (VB -4,8%) Telekom steigt bei Scout 24 vollständig aus GYC (VB -1,2%) Grand City Properties - Kapitalerhöhung WDIWirecard gewinnt mit Zwilling eine der größten Haushaltswarenketten Deutschlands als Kunden für Alipay-Zahlungen Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank...

