Vancouver, 21. Juni 2017 - Wolf Wiese CEO of Golden Dawn Minerals Inc., (TSX-V: GOM; FRANKFURT: 3G8A; OTC: GMFRD) (das Unternehmen oder Golden Dawn) gibt bekannt, dass das BC Ministry of Energy and Mines dem Unternehmen am 16. Juni 2017 die Genehmigungen für den Betrieb der Mine Lexington-Grenoble und der Verarbeitungsanlage Greenwood erteilt hat.

Die Genehmigungen für den Betrieb der Mine Lexington und der Verarbeitungsanlage Greenwood wurden 1086359 BC Ltd., der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Golden Dawn, erteilt. Die Genehmigungen sind an mehrere Bedingungen geknüpft, die bei Betriebsaktivitäten üblicherweise erfüllt werden müssen.

Mit dem Erhalt dieser entscheidenden Genehmigungen ist Golden Dawn nun über sein Betreiberunternehmen 1086359 BC Ltd. in der Lage, die Produktionsaufnahme in Angriff zu nehmen. Mit den Genehmigungen ist es dem Unternehmen nun gestattet, die Mine Lexington zu entwässern (Entwässerungsgenehmigung des Umweltministeriums von BC liegt vor) und wieder in Betrieb zu nehmen und die Verarbeitungsanlage Greenwood zu betreiben. Die Förderung aus den Lagerstätten Lexington-Grenoble und Golden Crown wird gemäß den Angaben in der aktualisierten wirtschaftlichen Erstbewertung (wie am 19. Juni bekannt gegeben wurde) erfolgen

Die Vorbereitungen in der Mine May Mac auf die Förderung von Beschickungsmaterial für die Verarbeitungsanlage Greenwood laufen ebenfalls. Das BC Ministry of Energy and Mines prüft aktuell einen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für die Erschließung eines unterirdischen Streckenvortriebs und für Bohrungen. Zudem wird zurzeit ein Genehmigungsantrag im Hinblick auf die Entnahme einer Großprobe angefertigt. Ein oberirdisches Diamantbohrprogramm ist gegenwärtig im Gange und das erste unterirdische Bohrprogramm wurde erfolgreich abgeschlossen.

Das Ministerium prüft derzeit ebenfalls einen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für oberirdische Diamantbohrungen im Konzessionsgebiet Golden Crown. Die oberirdischen Bohrungen sind für 2017 geplant und sollen der Erhöhung des Konfidenzniveaus der aktuellen angezeigten Ressourcenschätzung und der Untersuchung auf Erweiterungen der Ressourcenblöcke dienen.

Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass seine Entscheidung zur Förderung von mineralisiertem Material in den Minen Lexington, Golden Crown und May Mac zur Verarbeitung in seiner Anlage, die sich auf dem Gelände des Edelmetallprojekts Greenwood befindet, nicht auf einer Machbarkeitsstudie beruht. Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass das Projekt daher mit größerer Unsicherheit behaftet ist und das Risiko eines wirtschaftlichen oder technischen Misserfolgs deutlich höher ist.

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Dr. Mathew Ball, P.Geo, Chief Operating Officer des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 genehmigt.

