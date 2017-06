Gestern dominierten die Financials den EUR Primärmarkt. BNPP preiste eine Senior Non- Preferred Anleihe im Volumen von EUR 750 Mio. mit 7 Jahren Laufzeit bei MS+70 BP. Die Arion Bank emittierte EUR 300 Mio. in Form einer Senioranleihe mit 3 Jahren Laufzeit bei MS+88 BP. Aus dem Covered Bond (CB) Segment waren ein EUR 200 Mio. Tap der Hypo Niederösterreich (neues Gesamtvolumen EUR 500 Mio.; Fälligkeit September 2020; Kupon 0,5%; MS-2 BP), eine EUR 500 Mio. Emission der UniCredit (6 Jahre; MS-10 BP), sowie eine EUR 500 Mio. Emission von Aegon (10 Jahre, MS+12 BP) zu beobachten. Aus dem Corporate Segment trat British Telecom mit einer Dreifach-Tranche an den Primärmarkt (A: EUR 575 Mio., 5J, MS+48 BP; B: EUR 575 Mio., 7J, MS+63 BP; C: EUR 1,15 Mrd., 10J, MS+85 BP). Das Orderbuch war mit...

