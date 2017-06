flatex Morning-news Öl (Brent)

Die Rohölpreise könnten am Mittwoch am Nachmittag um 16:30 Uhr neue Impulse durch die US-Lagerbestandsdaten der Woche erhalten. Diese beeinflussen an vorderster Stelle erst den WTI-Kontrakt, doch könnte eine wesentlich geringere Lagerhaltung auch auf den Brent-Kurs abfärben. Die OPEC-Bestrebungen den Kurs zu stabilisieren sind als gescheitert anzusehen.

Kursziele auf der Oberseite könnten nun beim alten Verlaufstief von 46,98 zu suchen sein und darüber hinaus bei 48,86 und 50,02 US-Dollar je Fass. Unterstützungen lägen nun als Kursziele für die Bären bei 45,08/43,93/42,07/40,90 und 39,00 US-Dollar bereit. Mit einem Short-Squeeze kann jederzeit gerechnet werden, denn Brent ist technisch bereits überverkauft.

