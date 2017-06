BYD hat in den letzten Tagen mit positiven News die Kauflaune der Anleger wieder geweckt. Wie Just Auto berichtet, plant das international tätige Verkehrsunternehmen RATP den Kauf von 36 Strombetriebenen Bussen von BYD für die britische Hauptstadt. Mit dieser Bestellung würde BYD über 100 E-Busse im Verkehr Londons einsetzen. Neuer Rekord für eine elektrisch angetriebene Busflotte in einer City. Mehr noch: BYD hat sich nach einer Testphase mit seinen Elektrobussen am Airport von Sydney einen Großauftrag gesichert. Der Flughafenbus-Betreiber Carbridge hat weitere 40 E-Busse bei BYD bestellt. Und nach Sydney konnte man sich auch noch mit den Verantwortlichen für den Airport Brisbane einigen. BYD wird elf Elektrobusse liefern. Das passt.

