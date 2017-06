Wir sehen nicht eingetretene Verluste auch als Treffer an, denn unsere Trading-Strategie beruht auf konkreten Einstiegskursen, bei denen wir nur sehr selten "bestens" sagen. Nach dem Hoch bei 50,25 Euro am 13. Juni ging es bis auf 47,07 Euro am 15. Juni nach unten und von dort begann der Wiederaufstieg, der sich bisher relativ stabil zeigt und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...