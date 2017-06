Investoren nahmen gestern Gewinne an den europäischen Börsen mit, ein weiterer deutlicher Rückgang der Ölpreise zehrte die Gewinne an den europäischen Börsen am Dienstag wieder auf. Der Index der Öl- und Gaswerte in der europäischen Stoxx-Index-Welt fiel um 2,2 Prozent, der Index der Rohstoff-Aktien um 3,1 Prozent. Ein nennenswertes Plus wies nur noch der Index der Nahrungsmittelaktien auf, er stieg um 0,5 Prozent. Danone gewannen 1,4 Prozent. Händler verwiesen auf eine Analyse von Exane. Das Haus halte eine Übernahme von Danone durch Kraft oder die US-Konzerne Pepsi und Coca Cola für möglich. Allerdings billige Exane einer Übernahme lediglich eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent zu. Kräftig gefallene...

Den vollständigen Artikel lesen ...