ZALANDO SE

Liebe Trader,

Noch befindet sich sich das Wertpapier des Online-Händlers Zalando seit dem Börsendebut Ende 2014 in einem intakten Aufwärtstrend und markiert Jahr für Jahr frische Verlaufshochs - das letzte etablierten Markteilnehmer zu Beginn dieser Handelswoche bei 45,48 Euro. Dadurch ist die Aktie aber auch an die Vorhochs von vor zwei Wochen herangelaufen, konnte diese aber kurz überbieten. Seitdem hat die Kaufdynamik der Anleger spürbar abgenommen, denn auf der Oberseite grenzt die obere Trendkanalbegrenzung äußerst effektiv steigende Kursnotierungen ein - deutliche Abgaben von mehr als vier Prozent im Dienstagshandel sprechen eine eindeutige Sprache und könnte nun für eine kurzfristige Konsolidierung sorgen. Auf der anderen Seite bietet diese Ausgangslage eine hervorragende Short-Chance auf kurzfristiger Basis, später kann auf einem niedrigeren Kursniveau günstiger zurückgekauft werden.

Short-Chance:

Der eindeutige Rücksetzer von der maßgebenden Trendkanalbegrenzung zwischen 44,99 und 45,48 Euro könnte nun zu einem baldigen Test des gleitenden Durchschnitts EMA 50 auf Tagesbasis bei 41,34 Euro führen. Darunter dürfte sich die Aktie von Zalando sicherlich in den Bereich von grob 39,00 Euro weiter aufmachen und die stark überkaufte Situation etwas abbauen. Hierauf können nun interessierte Anleger über ein kurzfristiges Short-Investment setzen, allerdings sollte die Verlustbegrenzung noch knapp oberhalb der Marke von 45,00 Euro angesetzt werden. Erste Anzeichen für eine Fortsetzung der am Dienstag eingeleiteten Konsolidierung ist ein nachhaltiger Rückfall unter die gestrigen Tagestiefs von 42,46 Euro. Ein größeres Kaufsignal, sowie nachfolgend dynamische Kursgewinne sind hingegen bei ein nachhaltiger Kursanstieg über das Niveau von mindestens 45,50 Euro zu erwarten - dann könnte es mit dem Papier recht schnell weiter bis in den Bereich von rund 50,00 Euro aufwärts gehen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 42,40 Euro

Kursziel: 41,34 / 39,00 Euro

Stopp: > 45,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,60 Euro

Zeithorizont: 1 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Zalando SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 42,83 Euro; 08:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.