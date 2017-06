Ecommerce Alliance verkauft ihre Minderheits-Beteiligung The Native Media Inc. an 5EL SA

Ecommerce Alliance verkauft ihre Minderheits-Beteiligung The Native Media Inc. an 5EL SA

München, 21. Juni 2017 - Die Ecommerce Alliance AG (ISIN DE000A12UK08) verkauft ihre Minderheits-Beteiligung The Native Media Inc. an die 5EL SA. The Native ist ein digitaler Brand Marketing-Experte für bekannte Unternehmen der Sport-, Luxus- und Konsumgüterindustrie, wie z. B. der Eurovision Song Contest. Gemeinsam mit dem Team von The Native wird die in der Schweiz börsennotierte Beteiligungsgesellschaft 5EL SA zu einem führenden Anbieter von digitalen Brand Marketing-Kampagnen mit modernster Daten-Technologie und Content entwickelt werden. Die Ecommerce Alliance (ECA) erhält im Gegenzug Aktien an der 5EL SA zu einem Wert von ca. CHF 800.000. Mit ihrer langjährigen Expertise sowie Reichweite der ECA-Service Unternehmen und Plattformen wie PROMIPOOL wird die Ecommerce Alliance die Entwicklung von 5EL SA künftig bei der erfolgreichen Umsetzung von Brand Marketing-Kampagnen unterstützen.

"Wir freuen uns über die Kooperation mit 5EL SA und sind überzeugt, dass das große Potenzial von The Native nun noch effizienter ausgeschöpft werden kann", sagt Daniel Wild, CEO der Ecommerce Alliance AG, und erklärt den Verkauf im Einklang mit der Beteiligungsstrategie: "Erneut zeigt sich, dass wir richtig damit liegen, uns an hoffnungsvollen jungen Digitalunternehmen zu beteiligen und sie zu etablierten Playern im Markt zu entwickeln. The Native ist mit seinen innovativen Kunden und deren hochwertigen, Image transferierenden Produkten nah am Pulsschlag der Millennials. Durch die Transaktion eröffnen sich allen Partnern neue und aufregende Möglichkeiten, die wir entschlossen wahrnehmen wollen."

Über die Ecommerce Alliance AG: Die Ecommerce Alliance AG (ECA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine operative Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren.

Als operative Beteiligungsgesellschaft beteiligt sich die ECA an digitalen Unternehmen mit hohem Wertschöpfungspotential. Zusätzlich zur Wachstumsfinanzierung bietet die ECA ihren Beteiligungsunternehmen funktionale Expertise durch die starke ECA-Service Plattform, die insgesamt 6 Service-Unternehmen umfasst. Entlang der digitalen Wertschöpfungskette unterstützen die ECA-Services in den Bereichen Online Marketing (eMinded), TV-Marketing (getonTV), TV2Web Analyse (xad), Natives Marketing (The Native Media), Logistik (getlogics) und Email-Marketing (mailcommerce). Dies ermöglicht der ECA performance-orientiert und nachhaltig digitale Unternehmen zu entwickeln. Portfolio-Unternehmen wie shirtinator, oder promipool konnten sich so am Markt etablieren.

Kontakt: Ecommerce Alliance AG Justine Wonneberger Vorstand Bavariaring 17 80336 München phone: +49 89 2314141 00 fax: +49 89 2314141 11 e-mail: wonneberger@ecommerce-alliance.de http://www.ecommerce-alliance.de CROSSALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Investor Relations Freihamer Straße 2 82166 Gräfelfing/München phone: +49 89 898 27 227 e-mail: sh@crossalliance.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ecommerce Alliance AG Bavariaring 17 80336 München Deutschland Telefon: +49 89 231 41 41 00 Fax: +49 89 231 41 41 11

E-Mail: wonneberger@ecommerce-alliance.de Internet: www.ecommerce-alliance.com

ISIN: DE000A12UK08 WKN: A12UK0

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

