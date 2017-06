FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die tags zuvor sehr schwachen Zalando-Aktien sollten am Mittwoch weiter im Auge behalten werden. Am Dienstag hatten sie mit 45,48 Euro zunächst einen neuen Rekordstand erreicht, sackten im späten Handel jedoch deutlich ab auf 42,83 Euro. Nun gaben sie vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate etwas weiter nach.

Grund für den Kursrutsch war Amazon: Nachdem der Handelsgigant jüngst mit der Übernahme von Whole Foods für viel Unruhe in der Lebensmittelbranche sorgte, richtet sich sein Fokus nun auch auf Bekleidung. In den USA bietet Amazon seinen Prime-Kunden mit der "Prime Wardrobe" künftig die Möglichkeit, Mode zur Anprobe nach Hause zu bestellen.

Die Auswirkungen für Zalando oder auch Asos und Boohoo seien schwer abzuschätzen, sagte ein Börsianer. Sorgen bereite der Vorstoß von Amazon dennoch. Dabei können den Pessimisten auch vorsichtige Kommentare zur Marge auf der Kapitalmarktveranstaltung vom Vortag zu passe kommen, so der Marktteilnehmer weiter./ag/das

