DGAP-Media / 2017-06-21 / 09:00 *MagForce AG demonstriert NanoTherm(R) Therapie live auf der Langen Nacht der Wissenschaften 2017 am 24. Juni 2017 in Berlin * *Berlin und Nevada, USA, 21. Juni 2017 -* Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanotechnologie führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie, nimmt an der diesjährigen Langen Nacht der Wissenschaften, die am Samstag, dem 24. Juni 2017, in Berlin und Potsdam stattfindet, teil. MagForce schließt sich den mehr als 70 Universitäten, Forschungseinrichtungen, Fachhochschulen und technologieorientierten Unternehmen an, die Teil dieser jährlich stattfindenden Veranstaltung sind. Bereits zum 16. Mal werden sonst nicht öffentlich zugängliche wissenschaftliche Einrichtungen, Labore und Bibliotheken sowie Unternehmen, die innovative Spitzentechnologien entwickeln, ihre Türen öffnen, um Besuchern einen "nächtlichen" Einblick in die vielfältige Welt der Wissenschaft & Forschung zu gewähren. MagForce lädt Interessierte ein, Forschung hautnah zu erleben und detaillierte Informationen über die NanoTherm(R) Therapie der Gesellschaft zu erhalten - ein innovativer, Nanotechnologie-basierter Ansatz zur fokalen Behandlung von soliden Tumoren. Das Prinzip der Methode basiert auf der Einbringung superparamagnetischer Nanopartikel (NanoTherm(R)) direkt in einen Tumor und ihre anschließende Erwärmung in einem magnetischen Wechselfeld. Die Partikel werden durch dieses Magnetfeld, welches seine Polarität bis zu 100.000 Mal in der Sekunde wechselt, in Schwingung versetzt und erzeugen dadurch Wärme. Mit dieser neuen Technik ist man somit in der Lage, den Tumor von innen heraus zu bekämpfen. Mit der Veranstaltung "Nanopartikel - Herstellung, Aufbau und Eigenschaften von Nanopartikeln und wie sich Superparamagnetismus gegen Gehirntumore einsetzen lässt" bietet MagForce Interessierten, Patienten sowie deren Angehörigen die Möglichkeit in einem interaktiven Umfeld einmalige Einblicke in seine wissenschaftliche Arbeit und deren medizinische Anwendung zu erhalten. Die Vorträge sowie die Live-Demonstration beschäftigen sich mit Themen wie "Was ist Superparamagnetismus" und "Physikalischer Hintergrund eines Magnetfeldapplikators". Darüber hinaus wird durch Experimente und Vorführungen veranschaulicht, wie Nanopartikel in einem Reagenzglas entstehen, wie die Beschichtung der Nanopartikel deren Eigenschaften verändert und wie Magnetismus sichtbar werden kann. Die Teilnehmer können dann erleben, wie sich magnetische Nanopartikel in einem Magnetwechselfeldapplikator verhalten und einer praktischen Anwendung der NanoTherm(R) Therapie beiwohnen. *Programmübersicht: * · "Nanopartikel - Herstellung, Aufbau und Eigenschaften von Nanopartikeln und wie sich Superparamagnetismus gegen Gehirntumore einsetzen lässt [1]", Experimente and Live-Demonstration vorgestellt durch die MagForce AG · 24. Juni 2017 - 19:00-23:00 Uhr · Alle 60 Minuten, Dauer: ca. 45 Minuten · Charité Campus Virchow-Klinikum, Mittelallee 10, Glashalle CVK, 13353 Berlin · Raum: Abholung beim "Treffpunkt MagForce" in der Glashalle CVK *Über die Lange Nacht der Wissenschaften* Am 24. Juni öffnen 70 Universitäten, Forschungsinstitute, Fachhochschulen und technologieorientierte Unternehmen in Berlin und auf dem Potsdamer Telegrafenberg vom späten Nachmittag bis Mitternacht ihre Türen um Einblicke in ihre Arbeit zu gewähren, spannende Experimente durchzuführen und neuste Forschungsergebnisse vorzustellen . Die mehr als 2000 Veranstaltungen in Forschungseinrichtungen, Instituten, Laboren und Archiven behandeln alle Aspekte der Wissenschaften, von den Natur- bis hin zu den Sozialwissenschaften, und ziehen jedes Jahr um die 28.000 Besucher an. Diese persönlichen Begegnungen, gepaart mit dem Einblick in für die Öffentlichkeit oft "verborgene" Orte und dem nächtlichen Eventcharakter, machen die besondere Attraktivität dieser Veranstaltung aus. Aber nicht nur die Gäste können in einer Wissenschaftsnacht viel lernen. Auch auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wirkt der direkte Dialog inspirierend. Deshalb gibt es auch immer mehr Diskussionsformate und Mitmachmöglichkeiten im umfangreichen Lange-Nacht-Programm, darunter mehr als 300 Veranstaltungen für Kinder. *Über MagForce AG und MagForce USA, Inc.* Die MagForce AG, gelistet im neuen Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumoren über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte über eine EU-weite Zertifizierung für die Behandlung von Hirntumoren. Bei MagForce, NanoTherm, NanoPlan und NanoActivator handelt es sich um Marken der MagForce AG in verschiedenen Ländern. *Weitere Informationen erhalten Sie unter: *www.magforce.de [2] *Erfahren Sie mehr über unsere Technologie: *video (You Tube) [3] *Bleiben Sie auf dem Laufenden und tragen Sie sich auf unsere *Mailing List [4] *ein.* Die MagForce AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. *Kontakt:* Barbara von Frankenberg Vice President Communications & Investor Relations T +49-30-308380-77 E-Mail: bfrankenberg@magforce.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: MagForce AG Schlagwort(e): Gesundheit 2017-06-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 