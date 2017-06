Aschheim (München) (ots) - Als einer der führenden Anbieter für Internet-Technologien und Mobile-Payment gewinnt Wirecard den Spezialisten für hochwertige Messer- und Kochprodukte, Zwilling, als Kunden. Das Unternehmen ist in nahezu 100 Ländern weltweit präsent und eine der größten Küchen- und Haushaltswarenketten Deutschlands. Ab jetzt bietet der Spezialist für Küchenwaren über Wirecards 'Scan Alipay' App die neue Zahlungsmethode Alipay in zehn Filialen deutschlandweit an. Dadurch kann Zwilling künftig noch stärker vom Touristenboom aus China profitieren.



Jährlich strömen etwa zwei Millionen chinesischer Touristen nach Deutschland und kaufen vor allem renommierte Luxuswaren. Während der Reise gibt der Durchschnittstourist aus China rund 3000 Euro fürs Shopping aus. Dabei kommt insbesondere starken Markennamen eine entscheidende Bedeutung zu. Zu den beliebtesten Produkten chinesischer Konsumenten gehören unter anderem hochwertige Haushalts- und Küchenwaren. Durch die Akzeptanz von Alipay-Zahlungen spricht Zwilling somit eine breite gewinnbringende Zielgruppe an. Die Erfahrungen anderer Wirecard-Kunden haben gezeigt, dass das Anbieten von Alipay als eine neue Zahlungsmethode über die sofort einsetzbare 'Scan Alipay App' zu einer Erhöhung der Transaktionsumsätze durch chinesische Touristen um etwa 40 Prozent innerhalb eines Quartals geführt hat. Dabei wurde durchschnittlich 270 Euro pro Transaktion ausgegeben.



Patrick Rosenthal, Retail Manager bei Zwilling kommentiert: "Dank Wirecard öffnen wir uns einer neuen erfolgsversprechenden Zielgruppe. Durch die Akzeptanz von Alipay werden wir den hohen Ansprüchen unserer mobile-affinen chinesischen Kunden gerecht."



Rita Liu, Head of Alipay EMEA, ergänzt: "Wir freuen uns, dass Wirecard mehr und mehr Zahlungsoptionen für chinesische Touristen bietet. Mit Alipays In-App Shopping Guide können Händler über die Discovery Plattform mit Millionen potenzieller Kunden schon vor ihrer Reise nach Europa in Kontakt treten."



Marion Laewe, Vice President Sales Consumer Goods bei Wirecard, fügt hinzu: "Wir sind sehr stolz, Zwilling als Kunden gewonnen zu haben. Mit der Wirecard App 'Scan Alipay' unterstützen wir unsere Händler mit einem einfachen Einstieg in die Alipay Akzeptanz und bieten so einen signifikanten Mehrwert zur Neukundengewinnung der asiatischen Zielgruppe. Wir freuen uns auf den zukünftigen Ausbau der Zusammenarbeit mit Zwilling."



Die Alipay Scan App von Wirecard bietet Einzelhändlern die Möglichkeit, von den Vorteilen der Alipay-Zahlungsakzeptanz zu profitieren: Ein Kunde, der eine bargeldlose Zahlung mit seiner Alipay-App tätigen möchte, zeigt dem Einzelhändler einfach den Streifencode auf seinem Smartphone-Bildschirm. Der Einzelhändler braucht daraufhin nur auf einem Mobilgerät den zahlbaren Betrag in die Scan Alipay App einzugeben und dann den QR-Code auf dem Smartphone des Kunden zu scannen. Wirecard übernimmt die Zahlungsakzeptanz sowie die Abwicklung der Transaktionen.



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.



Über Zwilling:



1731 lässt Peter Henckels den heute weltbekannten Zwilling als Handwerkszeichen in die Solinger Messermacherrolle eintragen und setzt den Grundstein für ein internationales Unternehmen. Das weiße Zwilling Symbol auf rotem Grund ist heute Ausdruck eines anspruchsvollen Lebensstils. Ob hochwertige Küchenprodukte, Bestecke oder Beauty-Instrumente: Der herausragende Erfolg, einer der ältesten Marken der Welt, basiert auf einer Kundenzufriedenheit, die sehr früh Ländergrenzen überschritt. Mit innovativen Produkten, die bis heute internationale Maßstäbe setzen, weil sie sich immer an den Wünschen der Kunden orientieren.



OTS: Wirecard AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15202 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15202.rss2 ISIN: DE0007472060



Pressekontakt: Wirecard-Medienkontakt:



Wirecard AG Jana Tilz Tel.: +49 (0) 89 4424 1363 E-Mail: jana.tilz@wirecard.com



Zwilling-Medienkontakt:



ZWILLING J.A. Henckels Retail GmbH Patrick Rosenthal E-Mail: p.rosenthal@zwilling.com