Expertenmeinung

Hochzinsanleihen brachten gute Erträge

Das Segment der Hochzinsanleihen hat in der Vergangenheit Anlegern gute Erträge beschert. In den letzten zehn Jahren lag das Plus - gemessen am Index Barclays Global High Yield - bei 9,8 Prozent pro Jahr, errechnet der Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management. Anleihen aus der Gruppe der Schwellenländer kamen auf neun Prozent pro Jahr, wenn man den Index J.P. Morgan EMBI+ zu Grunde legt.

Zum Vergleich: globale Aktien erzielten in den vergangenen zehn Jahren nur ein Plus von jährlich 6,8 Prozent. Anleihen mit Investmentstatus rentierten immer noch mit 6,4 Prozent, Staatsanleihen mit 5,3 Prozent, so J.P. Morgan Asset Management.

