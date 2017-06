Die Commerzbank hat die Einstufung für Scout24 nach dem Komplettausstieg der Deutschen Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Platzierung führe zu einem höheren Streubesitz, was positiv sei, schrieb Analystin Sonia Rabussier in einer Studie vom Mittwoch. Der Onlineportal-Betreiber profitiere vom strukturellen Wandel vom Offline- zum Online-Anzeigengeschäft. In der Zeit von 2016 bis 2019 dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) um durchschnittlich jährlich um 22 Prozent und der Gewinn je Aktie (EPS) um 32 Prozent zulegen./ajx/edh

