DGAP-News: QSC AG / Schlagwort(e): Vertrag Frankfurter Leben-Gruppe bezieht gesamte IT-Landschaft aus der Pure Enterprise Cloud von QSC 21.06.2017 / 10:00

Köln, 21. Juni 2017 - Die Frankfurter Leben Gruppe, eine Run-off-Plattform für den deutschen Lebensversicherungsmarkt, bezieht ihre gesamte IT-Umgebung als Service aus der Pure Enterprise Cloud der QSC AG. Der Cloud- und ITK-Anbieter stellt dabei sämtliche Anwendungen, Rechenleistung, Storage- und Netzdienste on demand zur Verfügung. Die IT-Services werden ausschließlich aus den QSC-eigenen Rechenzentren im Inland erbracht.

Flexible IT als Eckpfeiler der Unternehmensstrategie

Die dynamische IT-Umgebung ist Voraussetzung für das funktionierende Geschäftsmodell der Frankfurter Leben. So hat sich das Unternehmen auf die Übernahme und Verwaltung der Versicherungsbestände von Lebensversicherern spezialisiert. Ziele sind dabei unter anderem die Vereinfachung der Organisations- sowie Kostenstruktur und damit die Eliminierung versicherungstechnischer Risiken, insbesondere von Zinsrisiken und damit einhergehender Finanzierungsfragen. Zum Bestand gehören derzeit über 120.000 Versicherungsverträge, welche die Frankfurter Leben von den Basler Versicherungen übernommen hat - weitere Übernahmen sind geplant.

"Für unser Geschäftsmodell benötigen wir eine hoch skalierbare IT-Plattform, welche uns die Möglichkeit gibt, die Applikationen und Daten weiterer Lebensversicherungen schnell in unsere IT zu integrieren", so Kai Lewalter, Leiter IT bei der Frankfurter Leben-Gruppe. "Die offene sowie flexible Architektur der Pure Enterprise Cloud erlaubt es uns dabei, einerseits Commodity-Anwendungen standardisiert zu beziehen. Andererseits sind wir bei Bedarf auch in der Lage, die teilweise hoch individualisierten Applikationen aus der Finanzwelt bis zu einer späteren Konsolidierung in unsere Plattform in die Cloud zu überführen."

Sämtliche Applikationen stehen den rund 100 Anwendern über eine virtualisierte Arbeitsplatzumgebung bereit. QSC sorgt für eine hohe Ausfallsicherheit der Arbeitsplatzumgebung, indem alle Anwendungen und Daten redundant in zwei örtlich getrennten Rechenzentren vorgehalten werden. Auch die WAN-Anbindung der verschiedenen Niederlassungen der Frankfurter Leben untereinander sowie die LAN- und WLAN-Vernetzung innerhalb der Standorte managt QSC - und sorgt so für eine Ende-zu-Ende-Verfügbarkeit der Anwendungsumgebung. Zusätzlich bezieht die Frankfurter Leben eine Telefonanlage aus der Cloud von QSC.

Cloud-Technologie für die Digitalisierung des Mittelstandes

"Bei der Frankfurter Leben-Gruppe zeigt sich die Leistungsfähigkeit unserer Pure Enterprise Cloud", so Udo Faulhaber, Vorstand Vertrieb und Consulting, der QSC AG. "Wir stellen mit unserer Cloud-Architektur Standardapplikationen schlüsselfertig bereit und bilden gleichzeitig branchen- und kundenindividuelle Anwendungen hoch standardisiert ab. Genau mit diesem Mix aus Standardisierung und Individualität sorgen wir bei unseren Kunden für einen Transfer ihres bestehenden Geschäftsmodells in ein digitales."

Die Pure Enterprise Cloud betreibt QSC ausschließlich in eigenen Rechenzentren in Deutschland. Die Kundendaten unterliegen somit den hiesigen Datenschutzbestimmungen. Die Marktforscher von Experton beurteilen die Portfolioattraktivität der Pure Enterprise Cloud als führend im Markt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat das Cloud-Angebot von QSC kürzlich mit seinem Label "Trusted Cloud" ausgezeichnet.

Unternehmensprofil der QSC AG Die QSC AG ist der Digitalisierer für den deutschen Mittelstand. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz in den Bereichen Cloud, Internet of Things, Consulting und Telekommunikation begleitet QSC ihre Kunden sicher in das digitale Zeitalter. Cloud-basierte Bezugsmodelle bieten schon jetzt erhöhte Schnelligkeit, Flexibilität und Verfügbarkeit aller Services. TÜV- und ISO-zertifizierte Rechenzentren in Deutschland und ein bundesweites All-IP-Netz bilden dabei die Grundlage für höchste Ende-zu-Ende-Qualität und Sicherheit. Die QSC-Kunden profitieren von innovativen Produkten und Dienstleistungen aus einer Hand. Ihre Vermarktung erfolgt sowohl im Direktvertrieb als auch über Partner.

