Der erste Tag unserer Fahrt beginnt mit einer kleinen Sondereinweihung der neuen EnBW-Schnellladestelle an der Raststätte Pforzheim Ost. Wir, das sind die Motor-Journalistin Claudia Wörner und die Autorin Heidi Prochaska. Mit dem sogenannten CHAdeMO-Ladeverfahren füllen wir an der Raststätte unsere Akkus mit 50 kW Gleichstrom. Unsere erste Etappe führt zur Fähre Travemünde - Malmö. Mit einem kleinen Umweg zu Freunden in Essen fahren wir 940 Kilometer und laden sechs Mal die Akkus an den von Tesla "Supercharger" genannten Schnellladern. Meist sind es sechs bis zehn Ladestellen, an ihnen lassen sich bis zu 135 kW abzapfen.

Bei uns sind es meist zwischen 100 bis 114 kW. Es kann auch weniger sein, denn ist die Säule nebenan belegt, teilen die Fahrzeuge sich den Strom. Wer zuletzt kommt, ...

