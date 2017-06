Genf - Im bisherigen Jahresverlauf war vor dem Hintergrund steigender Unternehmensgewinne an den Aktienmärkten eine weltweit positive Entwicklung zu beobachten, so Cédric Le Berre, Portfoliomanager, Union Bancaire Privée. Seit Anfang 2017 gebe es an den internationalen Aktienmärkten erste Anzeichen für eine Erholung: Der Gewinn je Aktie (EPS) werde mit 13 Prozent prognostiziert; im Vergleich dazu, habe er 2016 bei zwei Prozent gelegen.

