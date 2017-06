Frankfurt - Der Datenkalender ist heute eher dünn bestückt, so die Analysten der Helaba.Auf Interesse würden einzig die Eigenheimverkäufe in den USA stoßen. Da die schwebenden Hausverkäufe den zweiten Monat in Folge gesunken seien, sollten die Erwartungen nicht zu hoch gesteckt werden. Bereits im Vormonat sei es zu einer Enttäuschung gekommen und der Absatz sei im Vormonatsvergleich um 2,3% gesunken. Es gelte aber zu berücksichtigen, dass es im März zu einem deutlichen Anstieg von über 4% gekommen sei und das Niveau mit zuletzt 5,57 Mio. weiterhin hoch sei. Zudem sei die Anzahl der Monate, die bei gleich bleibender Verkaufstätigkeit verstreichen würden, bis alle angebotenen Häuser veräußert seien, mit 4,2 Monaten gering - wenn auch etwas höher als noch Anfang des Jahres. Insgesamt sollte das Wachstumsszenario aufgrund der Eigenheim- und der am Freitag anstehenden Neubauverkäufe nicht infrage gestellt werden.

