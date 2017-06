Köln - Die internationalen Aktienmärkte verbuchten im Mai gemessen am MSCI World-Kursindex auf Euro-Basis einen Verlust in Höhe von 1,4%, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Zielvermögen 2020-Fonds (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L).Das Ergebnis für den in Euro kalkulierenden Investor sei wesentlich vom Devisenmarkt mitbestimmt worden, da die Hauptwährungen im Mai teils deutlich gegenüber dem Euro nachgegeben hätten. Die Märkte des Euro-Raums hätten den Monat gemessen am EURO STOXX 50-Kursindex mit einem moderaten Wertrückgang in Höhe von 0,1% abgeschlossen. An den Rentenmärkten sei das Zinsniveau im Mai per Saldo leicht rückläufig gewesen. Der REX Performanceindex sei um 0,1% angestiegen. Der Sauren Zielvermögen 2020 habe im Mai eine sehr erfreuliche Wertsteigerung in Höhe von 0,9% erzielt.

