Schlumberger Limited (NYSE: SLB) ("Schlumberger") hat ein unaufgefordertes begrenztes Angebot (Mini-Tender)der TRC Capital Corporation ("TRC Capital") für den Kauf von bis zu 2 Mio. Anteilen der Schlumberger-Stammaktien zur Kenntnis genommen, was ungefähr 0,14 Prozent der im Umlauf befindlichen Schlumberger-Aktien entspricht. Das Preisangebot von TRC Capital von 65,63 US-Dollar pro Aktie liegt ungefähr 4,3 Prozent unter dem Abschlusskurs der Schlumberger-Stammaktien vom 16. Juni 2017, dem letzten Handelstag vor dem Beginn der Frist für das TRC Capital-Angebot.

Schlumberger unterstützt das unaufgeforderte begrenzte Angebot nicht, unterhält keinerlei Beziehungen zu TRC Capital und steht in keinen Zusammenhang mit diesem begrenzten Angebot bzw. den entsprechenden Unterlagen.

Da das Preisangebot von TRC Capital unter dem gegenwärtigen Kurs für Schlumberger-Stammaktien liegt, empfiehlt Schlumberger den Aktionären, dieses unaufgeforderte Angebot anzulehnen oder, falls Aktionäre bereits Aktien zum Verkauf angeboten haben, ihre Aktien durch schriftliche Mitteilung, wie sie in den Angebotsunterlagen von Capital für das begrenzte Angebot beschrieben ist, vor Ende der Angebotsfrist, gegenwärtig als 12:01 Mitternacht New Yorker Zeit am Mittwoch, dem 19. Juli 2017 festgelegt, zurückzuziehen.

Das begrenzte Angebot von TRC Capital bezieht sich auf weniger als 5 Prozent der im Umlauf befindlichen Schlumberger-Stammaktien und vermeidet so zahlreiche Offenlegungsauflagen und Verfahrensschutzbestimmungen der SEC. Die SEC hat Anleger gewarnt, dass einige Bieter begrenzte Angebote zu einem unter dem Kurswert liegenden Preis abgeben und "hoffen, dass sie damit Anleger überrumpeln, wenn die Anleger den Angebotspreis nicht mit dem derzeitigen Kurs vergleichen." Die Warnung der SEC an Anleger in Hinblick auf derartige Angebote findet sich auf ihrer Website unter: http://www.sec.gov/investor/pubs/minitend.htm.

Aktionäre sollten die marktaktuellen Kurse für ihre Anteile an Schlumberger-Stammaktien einholen, sich an ihren Makler oder Finanzberater wenden und das begrenzte Angebot von TRC Capital mit Vorsicht behandeln.

Schlumberger empfiehlt Maklern und Händlern, wie auch anderen Markteilnehmern ausdrücklich, das SEC-Schreiben hinsichtlich der Verbreitung von begrenzten Händlerangeboten sowie zur Offenlegung unter http://www.sec.gov/divisions/marketreg/minitenders/sia072401.htm zu prüfen.

Schlumberger ersucht darum, dass ein Exemplar dieser Pressemitteilung in allen Fällen der Weitergabe von Materialien im Zusammenhang mit dem begrenzten Angebot der TRC Capital für die Anteile an Schlumberger-Aktien beigefügt wird.

Über Schlumberger

Schlumberger ist der weltweit führende Anbieter von Technologien zur Charakterisierung von Lagerstätten sowie für Bohr-, Förderungs- und Verarbeitungsvorgänge in der Erdöl- und Erdgasindustrie. Schlumberger ist in über 85 Ländern tätig, beschäftigt rund 100.000 Mitarbeiter aus über 140 Nationen und liefert das in der Branche umfassendste Sortiment an Produkten und Dienstleistungen von der Exploration bis zur Förderung sowie Lösungen von der Pore bis zur Pipeline, mit denen die Kohlenwasserstoffgewinnung optimiert und die Leistungsfähigkeit von Lagerstätten gewährleistet werden kann.

Schlumberger Limited hat seine Hauptgeschäftsstellen in Paris, Houston, London und Den Haag und wies 2016 einen Umsatz in Höhe von 27,81 Mrd. USD aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.slb.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170621005537/de/

Contacts:

Schlumberger Limited

Simon Farrant Schlumberger Limited, Vice President of Investor Relations

Joy V. Domingo Schlumberger Limited, Manager of Investor Relations

Tel.: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com