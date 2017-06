NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat HHLA mit "Buy" und einem Kursziel von 23 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das führende Logistikunternehmen am Hamburger Hafen dürfte dank Marktanteilsgewinnen und Restrukturierung bei der Profitabilität die Wende schaffen, schrieb Analyst David Kerstens in einer Studie vom Mittwoch. Mit der Elbvertiefung dürfte sie sich dann über 2020 hinaus weiter verbessern./ag/ajx

ISIN DE000A0S8488

