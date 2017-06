Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG erwirbt Nahversorger in Bad Kissingen

- Lebensmitteldiscounter Netto als Mieter

- Attraktiver Standort in Bayern

- Weiterer dynamischer Ausbau des Portfolios geplant

Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, hat eine Einzelhandelsimmobilie in Bad Kissingen erworben. Mit dem Zukauf in Bayern tätigt die FCR Immobilien AG bereits ihren sechsten Immobilienerwerb in diesem Jahr. Das Objekt ist an Netto vermietet, dem drittgrößten Lebensmittel-Discounter in Deutschland. Das im Jahr 2005 errichtete Objekt verfügt ...

