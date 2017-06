Der DAX hatte am Dienstag bereits kurz nach Handelsstart in neues Allzeithoch markiert. Die 13.000 Punkte-Marke blieb dem Leitindex aber weiterhin verwehrt. Im Gegenteil: Im Laufe des Tages ging es kontinuierlich nach unten für den DAX. Schließlich schloss er 0,6 Prozent im Minus. Wird das nun in dieser Woche noch was mit den 13.200 Punkten die Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR in Aussicht gestellt hat? Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.