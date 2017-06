Plötzlich verzichtet man auf Staatshilfe und will es alleine versuchen. Es ist ein geschicktes Manöver, denn dahinter steht: Es geht um einen angemessenen Kompromiss für die Übernahme/Kooperation mit LUFTHANSA, weil sowohl das Kartellamt auf der einen Seite als auch der wichtigste Geldgeber, ETIHAD, auf der anderen Seite tragbare Kompromisse nden müssen, AIR BERLIN in das Konzept einzubinden, aber die Bilanz der LUFTHANSA auf keinen Fall stark zu belasten. Das ist zweifellos schwierig. Im Übrigen: Die LUFTHANSA wurde gestern zur besten Airline Europas gekürt. Sie ist und bleibt nach wie vor die billigste Airline in dieser Größenordnung weltweit, Börsenwert 8,7 Mrd. €. br/>

