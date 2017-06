München - Leerverkäufer BNP PARIBAS SA hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der CANCOM SE wieder an: Die Leerverkäufer des Hedgefonds BNP PARIBAS SA halten die Aktien des Cloud-Spezialisten CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) unter Beschuss. Die Finanzprofis der BNP PARIBAS SA mit Sitz in Paris, Frankreich, haben am 16.06.2017 ihre Shortposition von 1,26% auf 1,30% der CANCOM-Aktien erhöht.

