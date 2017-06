Baierbrunn (ots) - Frauen, die in der warmen Jahreszeit ihr Dekolleté zur Geltung bringen möchten, sollten auf sanfte Pflege achten. Denn die Haut zwischen Halsansatz und Brust ist besonders empfindlich. "Es fehlt das Unterhaut-Fettgewebe", sagt die Kosmetikerin und pharmazeutisch-technische Assistentin Maren Gerdau aus Worpswede im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Für eine porentiefe Reinigung empfiehlt sie ein sanftes Enzympeeling, das ohne Schleifpartikelchen auskommt: Das Produkt sparsam auf die trockene Haut auftragen und nach etwa zehn Minuten mit lauwarmem Wasser vorsichtig abspülen. Aber bitte nie peelen, bevor man in die Sonne geht: "Die Haut ist nach einer solchen Behandlung besonders empfindlich." Da das Dekolleté der UV-Strahlung besonders stark ausgesetzt ist, darf auch der Sonnenschutz nicht vernachlässigt werden. "Ich rate jedem zu Lichtschutzfaktor 50", so Gerdau. Für das Dekolleté eignet sich eine reichhaltigere Sonnencreme. Wer generell stark schwitzt oder Sport treiben will, greift zu leichterer Sonnenlotion. Verlorene Feuchtigkeit erhält die Haut durch eine After-Sun-Lotion zurück. Thermalwasser, Dexpanthenol, Algen- oder auch Aloe-vera-Extrakte beruhigen.



