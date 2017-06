Die kanadische VR Resources (WKN A2DNQH / TSX-V VRR) hat in den vergangenen zwei Jahren auf ihrem Kupfer-Gold-Projekt Bonita in Nevada acht vermutete Porphyrstöcke entdeckt, die man nun mit so genannten IP-Untersuchungen getestet hat. Ziel war es, die durch Satellit identifizierten, runden bis ovalen Strukturen durch Messungen am Boden genauer zu bestimmen. Und das ist gelungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...