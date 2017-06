Klartext: Singulus und Drillisch

Liebe Leserin, lieber Leser,

bei Singulus fand am gestrigen 20. Juni und damit einen Tag vor der Sommersonnenwende die diesjährige ordentliche Hauptversammlung statt.

Singulus teilte dazu mit, dass es keine Überraschungen gab - denn alle vorgeschlagenen Tagesordnungspunkte wurden "mit großer Mehrheit" durchgewunken. Präsent waren demnach 42,02% des Grundkapitals. Ich war selbst nicht anwesend, habe aber mal in die Rede des Vorstands reingeschaut, die online abrufbar ist:

Darin verweist der Vorstand darauf, dass Singulus im vergangenen Geschäftsjahr den größten Auftrag der Firmengeschichte erhalten habe (Volumen rund 110 Mio. Euro). Dies bewertete der Vorstand als "Erfolg unserer Solarstrategie".

Singulus: In Q1 negativer operativer Cash Flow

Nun finde ich das und die Spezialisierung auf die Nische CIGS-Solarmodule auch nicht schlecht. Aber es sollte unter dem Strich natürlich auch etwas hängen bleiben für die Aktionäre. Und wenn ich mir die Zahlen zum ersten Quartal so anschaue, dann sieht es beim operativen Cash Flow nicht so toll aus, um es mal so auszudrücken: Denn dieser lag bei -8,4 Mio. Euro. Ich bin da vielleicht etwas altmodisch, aber mir gefällt es besser, wenn ein Unternehmen im operativen Bereich Geld verdient = positiver operativer Cash Flow. Natürlich gibt es Ausnahmen, im Forschungsbereich und bei Startups. Doch Singulus ist ein Maschinenbauer.

Dann der Blick auf Drillisch:

Bis zur außerordentlichen Hauptversammlung der Drillisch AG dauert es zwar noch ein bisschen - diese ist für den 25. Juli nach Frankfurt einberufen worden -, doch das Management hat sich vorab mit einem Brief an die Aktionärinnen und Aktionäre gewendet. Laut DGAP wenden sich der Vorstandssprecher sowie der Finanzvorstand von Drillisch an die eigenen Aktionäre und wollen diesen nahelegen, für die Fusion mit United Internet zu stimmen. Nun, genauer gesagt geht es darum, dass United Internet die Telekommunikations-Tochter an Drillisch verkaufen wird - da aber Drillisch mit eigenen Aktien zahlt, und nicht zu knapp, wird Drillisch auf diese Weise letztlich zur Tochter von United Internet. Dies soll durch ein "begleitendes Übernahmeangebot" von Seiten von United Internet für die Drillisch-Aktien noch verstärkt werden.

Drillisch: Termin 25. Juli 2017 äußerst wichtig

Nun, das sind ja zwei Paar Schuhe gewissermaßen. Als Drillisch-Aktionär kann man der Fusion = Zusammenschluss mit der Telekommunikations-Tochter von UI zustimmen, und dennoch die eigenen Drillisch-Aktien im Depot lassen. Oder auch das Gegenteil natürlich. Letztlich muss das jede(r) Drillisch-Aktionär(in) selbst entscheiden. Der Zusammenschluss "an sich" sieht ganz gut aus, finde ich. Ob das Angebot von United Internet für die Drillisch-Aktien passend ist, kann ich ohne genauere Analyse nicht entscheiden. Drillisch teilt mit, dass man sich als Drillisch-Aktionär bis zum 18. Juli anmelden muss, um an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen zu können. Unter diesem Link finden Sie die zu diesem Ereignis notwendigen Informationen.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt." - Chinesisches Sprichwort

