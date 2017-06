In den letzten sechs Wochen hat das Wertpapier von Krones versucht über das Widerstandsniveau von rund 114,50 Euro anzusteigen, scheiterte letztendlich aber mit einem Doppeltop und drehte wieder zur Unterseite ab. Im heutigen Handel fiel die Aktie sogar aus einem seit Dezember 2016 bestehenden Aufwärtstrend heraus.

Damit dürfte kurzfristig zusammen mit den Vorhochs bei 117,10 Euro aus Dezember 2015 eine größere Konsolidierungsbewegung eingeleitet worden seien und erlaubt es kurzfristig über entsprechende Short-Positionen an weiteren Abgaben zu partizipieren. Noch aber kann sich der Wert kurzfristig oberhalb der Marke von 105,00 Euro halten, was als Bezugspunkt für weiter fallende Kursnotierungen gilt. Denn erst darunter wird ein weiterer Abverkauf wahrscheinlich und dürfte sich aber aller Voraussicht nach ganz gut an den bisher abgesteckten ...

